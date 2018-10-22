Чубаров призвал жителей Крыма приходить на суды против политзаключенных

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал соотечественников, живущих в оккупированном Крыму, приходить на судебные заседания для поддержки политзаключенных - крымских татар.

Об этом он написал в Facebook.

"В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политзаключенными, которые бросили вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может предоставить особую помощь героям и их семьям", - заявил Чубаров.

Он также добавил перечень ряда ближайших таких судебных заседаний, которые должны состояться и в оккупированном Крыму, и в соседней России.

"22, 23 и 24 октября 2018 в 14:00 - суд по делу Рустема Абельтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова ("первая бахчисарайская группа"), которых задержали 12 мая 2016 года в Бахчисарае после серии обысков в их домах, а также в местном кафе.

Их обвинили в терроризме и заявили, что все они - участники организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд г. Ростов-на-Дону, ул. Михаила Нагибина, д. 28/1", - сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

По его данным, 23 октября 2018 года в 14:00 в подконтрольном РФ Верховном суде оккупированного Крыма состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи Киевского райсуда Симферополя от 11.09.2018 г. о продлении меры пресечения Бекиру Дегерменджи и Казиму Аметову (по "делу Веджие Кашка").

А 24 октября 2018 года в 14:00 - рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление Киевского райсуда Симферополя от 08.08.2018 года о продлении меры пресечения Сейрану Салиеву, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову.