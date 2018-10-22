Чубаров призвал жителей Крыма приходить на суды против политзаключенных

484 просмотра
Понедельник, 22 октября 2018, 04:01

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал соотечественников, живущих в оккупированном Крыму, приходить на судебные заседания для поддержки политзаключенных - крымских татар.

Об этом он написал в Facebook.

"В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политзаключенными, которые бросили вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может предоставить особую помощь героям и их семьям", - заявил Чубаров.

Он также добавил перечень ряда ближайших таких судебных заседаний, которые должны состояться и в оккупированном Крыму, и в соседней России.

"22, 23 и 24 октября 2018 в 14:00 - суд по делу Рустема Абельтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова ("первая бахчисарайская группа"), которых задержали 12 мая 2016 года в Бахчисарае после серии обысков в их домах, а также в местном кафе.

Их обвинили в терроризме и заявили, что все они - участники организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд г. Ростов-на-Дону, ул. Михаила Нагибина, д. 28/1", - сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

По его данным, 23 октября 2018 года в 14:00 в подконтрольном РФ Верховном суде оккупированного Крыма состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи Киевского райсуда Симферополя от 11.09.2018 г. о продлении меры пресечения Бекиру Дегерменджи и Казиму Аметову (по "делу Веджие Кашка").

А 24 октября 2018 года в 14:00 - рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление Киевского райсуда Симферополя от 08.08.2018 года о продлении меры пресечения Сейрану Салиеву, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову.

Темы: Меджлис Крым крымские татары суд политзаключенные
powered by lun.ua
По теме
В Керчи возросло число жертв до 19. Меджлис винит оккупантов 17 октября 2018, 17:33
Поклонской подготовили новое подозрение – за военные преступления 10 октября 2018, 12:59
ООН: после аннексии в Крыму насильственно исчезли 42 человека, никого не наказали 13 сентября 2018, 14:33
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
здоровье

Осторожно, шаурма! Как избежать отравлений

мнение

Почему вам нужно завести собаку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів