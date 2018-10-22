Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Єгипті продовжили режим надзвичайного стану

Понеділок, 22 жовтня 2018, 05:54

Парламент Єгипту у неділю проголосував за продовження на 3 місяці режиму надзвичайного стану.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення уряду дозволить єгипетським спецслужбам до середини січня 2019 року "вживати заходів, необхідних для того, щоб протистояти небезпекам тероризму і перешкоджати його фінансування, а також оберігати безпеку у всіх районах країни".

Рішення набуває чинності з 15 жовтня.

Єгипетська влада безперервно продовжує режим надзвичайного стану з тих пір, як він був введений в 2017 році після терактів - тоді в результаті вибухів в церквах загинуло 45 осіб.

Теми: Єгипет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Усі новини...
Єгипет
У Єгипті дозволили тримати лише 10 порід собак
Найбільші єгипетські музеї та історичні пам'ятки перестали приймати готівку для оплати за вхід
Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України – WP
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: