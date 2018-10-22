У Єгипті продовжили режим надзвичайного стану

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 05:54

Парламент Єгипту у неділю проголосував за продовження на 3 місяці режиму надзвичайного стану.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення уряду дозволить єгипетським спецслужбам до середини січня 2019 року "вживати заходів, необхідних для того, щоб протистояти небезпекам тероризму і перешкоджати його фінансування, а також оберігати безпеку у всіх районах країни".

Рішення набуває чинності з 15 жовтня.

Єгипетська влада безперервно продовжує режим надзвичайного стану з тих пір, як він був введений в 2017 році після терактів - тоді в результаті вибухів в церквах загинуло 45 осіб.

Теми: Єгипет
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