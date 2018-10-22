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В Египте продлили режим чрезвычайного положения

Понедельник, 22 октября 2018, 05:54

Парламент Египта в воскресенье проголосовал за продление на 3 месяца режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Reuters.

Решение правительства позволит египетским спецслужбам до середины января 2019 года "принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны".

Решение вступает в силу с 15 октября.

Египетские власти непрерывно продолжают режим чрезвычайного положения с тех пор, как он был введен в 2017 году после терактов - тогда в результате взрывов в церквях погибли 45 человек.

Темы: Египет
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