Маск заявив, що швидкісний тунель під Лос-Анжелесом майже готовий

Американський інноватор і мільярдер Ілон Маск заявив, що перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом відкриють 10 грудня.

"Перший тунель майже готовий. Відкриється 10 грудня", – повідомив він у Twitter.

Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2018

У коментарях до повідомлень Маск пообіцяв: "Відкриття у ту ніч і безкоштовні поїздки для публіки наступного дня".

Він також уточнив, що максимальна швидкість у "тестовому тунелі" буде 250 км на годину.

Маск є засновником і головою компанії SpaceX, засновником компанії Tesla (нещодавно його відсторонили від керівництва нею на 3 роки) і співзасновником компанії PayPal.

Наприкінці червня він оголосив про початок будівництва швидкісного тунелю.