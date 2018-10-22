Маск заявив, що швидкісний тунель під Лос-Анжелесом майже готовий

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 08:15

Американський інноватор і мільярдер Ілон Маск заявив, що перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом відкриють 10 грудня.

"Перший тунель майже готовий. Відкриється 10 грудня", – повідомив він у Twitter.

У коментарях до повідомлень Маск пообіцяв: "Відкриття у ту ніч і безкоштовні поїздки для публіки наступного дня".

Він також уточнив, що максимальна швидкість у "тестовому тунелі" буде 250 км на годину.

Маск є засновником і головою компанії SpaceX, засновником компанії Tesla (нещодавно його відсторонили від керівництва нею на 3 роки) і співзасновником компанії PayPal.

Наприкінці червня він оголосив про початок будівництва швидкісного тунелю.

Теми: США технології Маск
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