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Маск заявил, что скоростной туннель под Лос-Анжелесом почти готов

Понедельник, 22 октября 2018, 08:15

Американский инноватор и миллиардер Илон Маск заявил, что первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом откроют 10 декабря.

"Первый туннель почти готов. Откроется 10 декабря", – сообщил он в Twitter.

В комментариях к сообщениям Маск пообещал: "Открытие в ту ночь и бесплатные поездки для публики на следующий день".

Он также уточнил, что максимальная скорость в "тестовом туннеле" будет 250 км в час.

Маск является основателем и главой компании SpaceX, основателем компании Tesla (недавно отстранен от руководства ею на 3 года) и сооснователем компании PayPal.

В конце июня он объявил о начале строительства скоростного туннеля. 

Темы: СШАтехнологииМаск
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