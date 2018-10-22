Кияни блокували міську електричку: запізнюється і має мало вагонів

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 09:43

Жителі столичної Троєщини вранці 22 жовтня заблокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі.

Про це самі жителі повідомили у Facebook.

"Зрозумійте, нас задовбало. Жителі Троєщини заблокували залізничні колії з вимогою додати вагони до ранкового потяга міської електрички", - написала Марія Витязь і виклала фото перекритих колій.

За даними КП "Київпастранс", рух заблокували о 8:15.

"Заблоковано рух міської електрички сторонніми особами на ст. "Троєщина 2". На місце викликано поліцію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі КП "Київпастранс", станом на 9:05 рух розблокували, електричка поїхала.

"Рух відновлено, люди залишили колії", - сказала заступник начальника служби зв’язків з громадськістю Людмила Сергієнко.

Вона також запевнила, що ситуація з затримкою електрички, у результаті чого на платформах скупчується багато пасажирів, яких не здатен вмістити один потяг, виникає не їх вини.

"Проблема не лише у самих вагонах, але і в інфраструктурі, яка належить "Південно-Західній залізниці". Пріоритетність у роботі колії надається залізниці і її потягам. Тому деякі потяги міської електрички запізнюються не з причини, що машиніст невчасно виїхав, а з причини того, що стрілки, які переключаються на колії, вони переключаються з пріоритетністю для швидкісних поїздів. Усі ці потяги курсують однією колією. На жаль, наші пасажири не розуміють цього", - сказала Сергієнко.

Вона визнала, що вранці 22 жовтня дійсно у потязі на 8:30 не було одного вагона.

"Так, сьогодні один потяг, той що йде о 8:30, вийшов без одного вагона. Зазвичай у потязі 6 або 4 вагони. Роботу кільцевої електрички забезпечують 10 потягів. Сьогодні один дійсно мав на один вагон менше з технічних причин. І так, ми про це не повідомляли, бо відбулася раптова поломка", - пояснила Сергієнко.

Загалом, за її словами, потяги зазвичай курсують згідно з графіком.

Водночас, як видно з фото жителів Троєщини, ранковий потяг мав лише 4 вагони. 

 

Багато людей не змогли сісти в електричку, а деякі відчайдухи вирішили їхати на потязі ззовні.  

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ залізниця транспорт
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