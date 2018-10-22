Киевляне блокировали городскую электричку: опаздывает и имеет мало вагонов

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Понедельник, 22 октября 2018, 09:43

Жители столичной Троещины утром 22 октября заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.

Об этом сами жители сообщили в Facebook.

"Поймите, нас задолбало. Жители Троещины заблокировали ж/д пути с требованием добавить вагоны к утреннем составу городской электрички", - написала Мария Витязь и выложила фото перекрытых путей.

По данным КП "Киевпасстранс", движение заблокировали в 8:15.

"Заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на ст. "Троещина 2". На место вызвана полиция", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе КП "Киевпастранс", по состоянию на 9:05 движение разблокировали, электричка уехала.

"Движение восстановлено, люди покинули пути", - сказала заместитель начальника службы по связям с общественностью Людмила Сергиенко.

Она также заверила, что ситуация с задержкой электрички, в результате чего на платформах скапливается много пассажиров, которых не способен вместить один поезд, возникает не по их вине.

"Проблема не только в самых вагонах, но и в инфраструктуре, принадлежащей "Юго-Западной железной дороге". Приоритетность в работе колеи предоставляется железной дороге и ее поездам. Поэтому некоторые поезда городской электрички опаздывают не по причине, что машинист не вовремя выехал, а по причине того, что стрелки, которые переключаются на пути, они переключаются с приоритетностью для скоростных поездов. Все эти поезда курсируют по одной колее. К сожалению, наши пассажиры не понимают этого", - сказала Сергиенко.

Она признала, что утром 22 октября, действительно в поезде на 8:30 не было одного вагона.

"Да, сегодня один поезд, тот, что идет в 8:30, вышел без одного вагона. Обычно в поезде 6 или 4 вагона. Работу кольцевой электрички обеспечивают 10 поездов. Сегодня один действительно имел на один вагон меньше по техническим причинам. И да, мы об этом не сообщали, потому что произошла внезапная поломка", - пояснила Сергиенко.

В целом, по ее словам, поезда обычно курсируют согласно графику.

В то же время, как видно из фото жителей Троещины, утренний поезд имел только 4 вагона. 

 

Многие люди не смогли сесть в электричку, а некоторые отчаянные решили ехать на вагонах сзади.  

 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев железная дорога транспорт
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