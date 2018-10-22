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Українці здобули золоті медалі на Іграх нескорених

Понеділок, 22 жовтня 2018, 10:25

Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games у Сіднеї.

Про це повідомляє президент Петро Порошенко у Facebook і Міністерство оборони у Twitter.

 
Defence of Ukraine
 

"Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018! Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах", – написав Порошенко.

"Так тримати! Не знижуйте темп", – додав президент 

Ігри нескорених (Invictus Games) – це міжнародні ігри в паралімпійському стилі, у яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував принц Гаррі.

21 жовтня Денис Фіщук здобув "бронзу" на "Іграх нескорених" для української збірної у велоперегонах.

Олена Рощенко, УП
Теми: спорт
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