Українці здобули золоті медалі на Іграх нескорених
Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games у Сіднеї.
Про це повідомляє президент Петро Порошенко у Facebook і Міністерство оборони у Twitter.
"Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018! Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах", – написав Порошенко.
Ось так підтримували наших Нескорених під час змагань на #InvictusGames2018. pic.twitter.com/QzxQrjWATo— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2018
"Так тримати! Не знижуйте темп", – додав президент
Ігри нескорених (Invictus Games) – це міжнародні ігри в паралімпійському стилі, у яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував принц Гаррі.
Нагородження Сергія Ільницького, який здобув перемогу у веслувані на тренажерах.— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2018
Вітаємо капітана #InvictusGamesTeamUkraine з перемогою!#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #Нескорені#ІгриНескорених2018 pic.twitter.com/l90KqbVqRG
Нагородження Олександра Белобокова, який завоював золото на Іграх Нескорених!— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2018
Вітаємо)#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #InvictusGamesTeamUkraine #Нескорені#ІгриНескорених2018 pic.twitter.com/W2YNKfooZO
21 жовтня Денис Фіщук здобув "бронзу" на "Іграх нескорених" для української збірної у велоперегонах.