Украинцы завоевали золотые медали на Играх непокоренных

Александр Белобоков и Сергей Ильчицкий получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.

Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Facebook и Министерство обороны в Twitter.

"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018 Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые получили эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах", – написал Порошенко.

Ось так підтримували наших Нескорених під час змагань на #InvictusGames2018. pic.twitter.com/QzxQrjWATo — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2018

"Так держать! Не сбавляйте темп", – добавил президент.

Игры непокоренных (Invictus Games) – это международные игры в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненные военнослужащие и ветераны. Их основал принц Гарри.

21 октября Денис Фищук завоевал "бронзу" на "Играх непокоренных" для украинской сборной в велогонке.