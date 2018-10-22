Украинцы завоевали золотые медали на Играх непокоренных
Александр Белобоков и Сергей Ильчицкий получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.
Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Facebook и Министерство обороны в Twitter.
"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018 Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые получили эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах", – написал Порошенко.
Ось так підтримували наших Нескорених під час змагань на #InvictusGames2018. pic.twitter.com/QzxQrjWATo— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2018
"Так держать! Не сбавляйте темп", – добавил президент.
Игры непокоренных (Invictus Games) – это международные игры в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненные военнослужащие и ветераны. Их основал принц Гарри.
Нагородження Сергія Ільницького, який здобув перемогу у веслувані на тренажерах.— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2018
Вітаємо капітана #InvictusGamesTeamUkraine з перемогою!#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #Нескорені#ІгриНескорених2018 pic.twitter.com/l90KqbVqRG
Нагородження Олександра Белобокова, який завоював золото на Іграх Нескорених!— Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2018
Вітаємо)#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #InvictusGamesTeamUkraine #Нескорені#ІгриНескорених2018 pic.twitter.com/W2YNKfooZO
21 октября Денис Фищук завоевал "бронзу" на "Играх непокоренных" для украинской сборной в велогонке.