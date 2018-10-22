Украинцы завоевали золотые медали на Играх непокоренных

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Понедельник, 22 октября 2018, 10:25

Александр Белобоков и Сергей Ильчицкий получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.

Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Facebook и Министерство обороны в Twitter.

 
Defence of Ukraine
 

"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018  Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые получили эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах", – написал Порошенко.

"Так держать! Не сбавляйте темп", – добавил президент.

Игры непокоренных (Invictus Games) – это международные игры в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненные военнослужащие и ветераны. Их основал принц Гарри.

21 октября Денис Фищук завоевал "бронзу" на "Играх непокоренных" для украинской сборной в велогонке.

Алена Рощенко, УП
Темы: спорт
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