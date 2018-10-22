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Кличко поскаржився, що отримав "у спадок" понад 70 аварійних мостів і доріг

Понеділок, 22 жовтня 2018, 11:07

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що діюча столична влада отримала у спадок занедбану інфраструктуру, де понад 70 об'єктів перебувають у передаварійному стані.

Про це мер він сказав під час відкриття семінару зі стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором, передає прес-служба Київської міської держадміністрації.

За його словами, нинішній владі  доводиться ремонтувати дороги, які не бачили капремонту по 20, 30 і 40 років.

"У якому ж вони мають бути стані? Ми у спадок отримали і катастрофічну ситуацію зі станом мостів та шляхопроводів. Здійснили перевірку, під час якої виявили, що понад 70 об’єктів знаходяться у передаварійному стані", – заявив Кличко.

Він додав, що завдання міської влади – у максимально короткі терміни зробити все, аби відремонтувати проблемні об’єкти.

Міський голова зазначив, що за два попередніх роки в місті капітально відремонтували понад 500 кілометрів доріг, а цього року заплановано оновити ще 300 кілометрів.

Повідомляється, що всього у Києві 1667 кілометрів автошляхів.

Як повідомляється, київська влада планує відкрити пішохідно-велосипедний міст від Володимирської гірки до Арки дружби народів наприкінці весни 2019 року.

Раніше повідомлялося, 27 лютого 2017 року КМДА видала розпорядження про будівництво моста між парками "Хрещатий" і "Володимирська гірка".

Також зазначалося, що Київ планує перетворити Поштову площу на туристичний хаб і розвивати дніпровські острови.

У концепції йшлося про облаштування канатної дороги (від Арки Дружби народів до Труханового острова), станції канатної дороги на Поштовій Площі, екскурсійно-оглядової вежі, пішохідної зони на Контрактовій площі, а також облаштування належної кількості паркінгів та зон відпочинку.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївдороги
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