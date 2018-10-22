Кличко пожаловался, что получил "в наследство" более 70 аварийных мостов и дорог

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что действующая столичная власть получила в наследство заброшенную инфраструктуру, где более 70 объектов находятся в предаварийном состоянии.

Об этом мэр он сказал во время открытия семинара по стратегическому планированию и оценке эффективности управления дорожным сектором, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По его словам, нынешней власти приходится ремонтировать дороги, которые не видели капремонта по 20, 30 и 40 лет.

"В каком они должны быть состоянии? Мы в наследство получили и катастрофическую ситуацию с состоянием мостов и путепроводов. Осуществили проверку, в ходе которой обнаружили, что более 70 объектов находятся в предаварийном состоянии", - заявил Кличко.

Он добавил, что задача городских властей - в максимально короткие сроки сделать все, чтобы отремонтировать проблемные объекты.

Мэр отметил, что за два предыдущих года в городе капитально отремонтировали более 500 километров дорог, а в этом году запланировано обновить еще 300 километров.

Сообщается, что всего в Киеве 1667 километров автодорог.

Как сообщалось, киевские власти планируют открыть пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов в конце весны 2019 года.

Как сообщалось, 27 февраля 2017 года КГГА издала распоряжение о строительстве моста между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".

Также отмечалось, что Киев планирует превратить Почтовую площадь в туристический хаб и развивать днепровские острова.

В концепции речь шла об обустройстве канатной дороги (от Арки Дружбы народов до Труханова острова), станции канатной дороги на Почтовой Площади, экскурсионно-обзорной башни, пешеходной зоны на Контрактовой площади, а также обустройстве надлежащего количества паркингов и зон отдыха.