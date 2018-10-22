У жовтні найбільше кнопкодавили депутати від ББП і Народного фронту

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 11:34

Щонайменше 10 нардепів кнопкодавили загалом 25 разів під час голосувань Верховної Ради у жовтні.

Про це повідомляє Громадський рух ЧЕСНО.

Відзначається, що найчастіше на кнопкодавстві ловили представників фракції "БПП "Солідарність" (9 зафіксованих фактів) та "Народного фронту" (7 фактів).

Зокрема, щонайменше 6 разів кнопкодавила колишня нардеп від НФ (склала повноваження 4 жовтня), а нині член Центральної виборчої комісії Ірина Єфремова, 5 разів – Андрій Шинькович від БПП.

Третю сходинку у рейтингу кнопкодавів жовтня посів Андрій Іванчук від "Народного фронту" з 4 фактами кнопкодавства, четверту –  Костянтин Яриніч (БПП), Андрій Река (НФ) та Василь Амельченко ("Радикальна партія Ляшка") – кожного спіймали на 2 фактах голосування за сусіда.

П'яте місце негативного рейтингу посіли Олександр Бакуменко (БПП), Борис Козир (БПП), Михайло Побочіх (НФ) та Дмитро Лінько ("Радикальна партія Ляшка") – їх спіймали на кнопкодавстві по 1 разу. 

 

У Чесно нагадали, що під час липневих засідань зафіксували 146 порушень. Найбільше від Андрія Шиньковича (20). У червні було зафіксовано 182 порушення, найбільше від Антона Яценка з "Відродження"  – 22.

Як повідомлялося, 18 жовтня активісти піймали трьох нардепів на кнопкодавстві. 

Теми: Верховна Рада кнопкодавство БПП Народний фронт
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