У жовтні найбільше кнопкодавили депутати від ББП і Народного фронту

Щонайменше 10 нардепів кнопкодавили загалом 25 разів під час голосувань Верховної Ради у жовтні.

Про це повідомляє Громадський рух ЧЕСНО.

Відзначається, що найчастіше на кнопкодавстві ловили представників фракції "БПП "Солідарність" (9 зафіксованих фактів) та "Народного фронту" (7 фактів).

Зокрема, щонайменше 6 разів кнопкодавила колишня нардеп від НФ (склала повноваження 4 жовтня), а нині член Центральної виборчої комісії Ірина Єфремова, 5 разів – Андрій Шинькович від БПП.

Третю сходинку у рейтингу кнопкодавів жовтня посів Андрій Іванчук від "Народного фронту" з 4 фактами кнопкодавства, четверту – Костянтин Яриніч (БПП), Андрій Река (НФ) та Василь Амельченко ("Радикальна партія Ляшка") – кожного спіймали на 2 фактах голосування за сусіда.

П'яте місце негативного рейтингу посіли Олександр Бакуменко (БПП), Борис Козир (БПП), Михайло Побочіх (НФ) та Дмитро Лінько ("Радикальна партія Ляшка") – їх спіймали на кнопкодавстві по 1 разу.

У Чесно нагадали, що під час липневих засідань зафіксували 146 порушень. Найбільше від Андрія Шиньковича (20). У червні було зафіксовано 182 порушення, найбільше від Антона Яценка з "Відродження" – 22.

Як повідомлялося, 18 жовтня активісти піймали трьох нардепів на кнопкодавстві.