В октябре больше всех кнопкодавили депутаты от ББП и Народного фронта

По меньшей мере, 10 нардепов кнопкодавили всего 25 раз во время голосований Верховной Рады в октябре.

Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСТНО.

Отмечается, что чаще всего на кнопкодавстве ловили представителей фракции "БПП "Солидарность" (9 зафиксированных фактов) и "Народного фронта" (7 фактов).

В частности, не менее 6 раз кнопкодавила экс-нардеп от НФ (сложила полномочия 4 октября), а ныне член Центральной избирательной комиссии Ирина Ефремова, 5 раз – Андрей Шинькович от БПП.

Третью строчку в рейтинге кнопкодавов октября занял Андрей Иванчук от "Народного фронта" с 4 фактам кнопкодавства, четвертую – Константин Ярынич (БПП), Андрей Река (НФ) и Василий Амельченко ("Радикальная партия Ляшко") – каждого поймали на 2 фактах голосования за соседа.

Пятое место негативного рейтинга заняли Александр Бакуменко (БПП), Борис Козырь (БПП), Михаил Побочих (НФ) и Дмитрий Линько ("Радикальная партия Ляшко") – их поймали на кнопкодавстве по 1 разу.

В Честно напомнили, что во время июльских заседаний зафиксировали 146 нарушений. Больше всего от Андрея Шиньковича (20). В июне было зафиксировано 182 нарушения, больше всего от Антона Яценко с "Возрождения" – 22.

Как сообщалось, в октябре активисты поймали трех нардепов на кнопкодавстве.