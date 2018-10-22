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Бойовики не дозволяють вивезти тіла цивільних, які підірвались на міні

Понеділок, 22 жовтня 2018, 11:41

Російсько-окупаційні війська ігнорують запити української сторони на режим тиші з метою евакуації тіл двох мирних жителів, які загинули 18 жовтня у населеному пункті Золоте-4.

Про це повідомив у понеділок "Укрінформу" начальник прес-центру Об’єднаного командного пункту Об’єднаних сил полковник Леонід Матюхін.

"Попри те, що трагедія сталася на території, непідконтрольній Збройним силам України, представниками командуванням ОС неодноразово надавалися протидіючій стороні запити на режим тиші з метою евакуації тіл загиблих", – каже полковник.

"Але з боку російсько-окупаційних військ дані запити були проігноровані з метою фальсифікації реального стану справ та посилення напруги серед місцевого населення", - зазначив Матюхін.

За його словами, командування ОС висловлює щире співчуття родичам загиблих і ще раз робить наголос на тому, що Збройні сили України докладають усіх зусиль для вирішення усіх проблемних питань, пов'язаних із гарантуваням безпеки цивільних громадян, які проживають у "сірій зоні".

На жаль, підкреслив Матюхін, подібні випадки не є винятком у "сірій зоні" через насиченість місць мінування.

20 жовтня українська сторона СЦКК заявляла, що збройні формування Російської Федерації не вживають заходів щодо евакуації тіл двох мешканців Золотого-4, які загинули 18 жовтня внаслідок підриву на вибуховому пристрої. 

Про "сіру зону" читайте також: "Війна і міф. Що не так зі "звільненням" територій на Сході?"

Теми: Донбастероризм
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