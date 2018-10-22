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Боевики не дают вывезти тела гражданских, которые подорвались на мине

Понедельник, 22 октября 2018, 11:41

Российско-оккупационные войска игнорируют запросы украинской стороны на режим тишины с целью эвакуации тел двух мирных жителей, погибших 18 октября в населенном пункте Золотое-4.

Об этом сообщил в понедельник "Укринформу" начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Объединенных сил полковник Леонид Матюхин.

"Несмотря на то, что трагедия произошла на территории, неподконтрольной Вооруженным силам Украины, представителями командованием ОС неоднократно предоставляли противодействующей стороне запросы на режим тишины с целью эвакуации тел погибших", - говорит полковник.

"Но со стороны российско-оккупационных войск данные запросы были проигнорированы с целью фальсификации реального положения дел и усиления напряжения среди местного населения", - отметил Матюхин.

По его словам, командование ОС выражает искренние соболезнования родственникам погибших и еще раз делает акцент на том, что Вооруженные силы Украины прилагают все усилия для решения всех проблемных вопросов, связанных с гарантированием безопасности гражданских лиц, проживающих в "серой зоне".

К сожалению, подчеркнул Матюхин, подобные случаи не являются исключением в "серой зоне" из-за насыщенности заминированных мест.

20 октября украинская сторона СЦКК заявляла, что вооруженные формирования Российской Федерации не принимают меры по эвакуации тел двух жителей Золотого-4, которые погибли 18 октября в результате подрыва на взрывном устройстве.

О "серой зоне" читайте также: "Война и миф. Что не так с "освобождением" территорий на Востоке?"

Темы: Донбасстерроризм
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