В Україні ще похолодає та задощить, у Карпатах – снігова заметіль

Найближчої доби в Україну почне надходити чергова порція прохолодного й вологого повітря з північного заходу Європи.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У західних областях, вночі та на крайньому сході, вдень і місцями в північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°; в південних і східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Карпатах очікується невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві у вівторок – вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 23 жовтня найвища температура вдень була +21,1 в 1935 році, найнижча вночі -5,4 в 1999 році.

24 жовтня в Україні очікується погіршення погодних умов: дощі, в західних областях з мокрим снігом; посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с, в західних областях місцями 25-30 м/с; температура протягом доби 3-8° тепла (на заході країни 0-5° тепла); у південних і східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Карпатах і на Прикарпатті мокрий сніг, місцями хуртовина (на високогір'ї вночі сильний сніг); температура вночі та вдень близько 0°, на високогір'ї 1-6° морозу.

У Києві в середу – дощова і вітряна погода: пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.

Перший сніг у Карпатах випав уранці 25 вересня на горі Піп Іван Чорногірський.

Метеорологи раніше зазначали, що перша половина жовтня буде теплою, далі – похолодає.