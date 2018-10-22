В Украине еще похолодает и задождит, в Карпатах – метель

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Понедельник, 22 октября 2018, 12:18

В ближайшие сутки в Украину начнет поступать очередная порция прохладного и влажного воздуха с северо-запада Европы.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В западных областях, ночью и на крайнем востоке, днем и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Карпатах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0-5° тепла.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 23 октября самая высокая температура днем была +21,1 в 1935 году, самая низкая ночью -5,4 в 1999 году.

24 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий: дожди, в западных областях с мокрым снегом; усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с; температура в течение суток 3-8° тепла (на западе страны 0-5° тепла); в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Карпатах и на Прикарпатье мокрый снег, местами метель (на высокогорье ночью сильный снег); температура ночью и днем около 0°, на высокогорье 1-6° мороза.

В Киеве в среду – дождливая и ветреная погода: порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° тепла.

 

Первый снег в Карпатах выпал утром 25 сентября на горе Поп Иван Черногорский.

Метеорологи ранее отмечали, что первая половина октября будет теплой, после 18 числа - похолодает.

Темы: погода
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