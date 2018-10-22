УПЦ КП підтримує відокремлення від держави, але не проти співпраці - Зоря

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що влада України має право і зобов'язана протидіяти російській агресії, але це не означає її втручання у внутрішні церковні справи.

Про це він сказав під час спілкування з вірянами у чаті на сайті "Главред".

"Враховуючи агресію Росії проти України, Українська держава має не лише право, а й обов'язок протидіяти Кремлю, використовуючи всі визначені законом можливості", - розповів речник УПЦ КП.

"Але це не означає втручання у внутрішні церковні справи, адже держава не впливає ні на питання віросповідання, ні на питання призначень на посади, ні на інші питання, які становлять виключно компетенцію самої церкви", - додав він.

За його словами, принциповою позицією УПЦ КП є те, що вона підтримує принцип відокремлення від держави так само, як і принцип співпраці з державою на благо суспільства.

"Якщо б держава намагалася втручатися у внутрішні церковні справи, то ми б протистояли таким спробам так само, як і держава, очевидно, протистоятиме можливим спробам з боку церкви втручатися у її справи", - сказав Євстратій Зоря.

"Ми - не державна церква і не прагнемо нею стати. Однак ми - державницька церква, що означає підтримку Української держави як принципу і сприяння всьому доброму, що робить держава для українського народу, як і критику того, що потребує церковної критичної оцінки", - зазначив він.

При цьому речник УПЦ КП наголосив, що з приводу автокефалії Української церкви Володимир Путін скликав засідання Ради безпеки Росії, що свідчить про те, що з російського боку держава не лише не відділена від церковних питань, а, навпаки, найтісніше в них залучена і дає відповідні вказівки Московській патріархії.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

Водночас архієпископія православних російських церков у Західній Європі (екзархат Вселенського патріархату) заявила, що Константинополь не припиняв спілкування з Московським патріархатом.