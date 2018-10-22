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УПЦ КП поддерживает отделение от государства, но не против сотрудничества - Зоря

Понедельник, 22 октября 2018, 12:28

Архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что власти Украины имеют право и обязаны противодействовать российской агрессии, но это не означает ее вмешательство во внутренние церковные дела.

Об этом он сказал во время общения с верующими в чате на сайте "Главред".

"Учитывая агрессию России против Украины, Украинское государство имеет не только право, но и обязанность противодействовать Кремлю, используя все определенные законом возможности", - рассказал пресс-секретарь УПЦ КП.

"Но это не означает вмешательство во внутренние церковные дела, ведь государство не влияет ни на вопрос вероисповедания, ни на вопрос назначений на должности, ни на другие вопросы, представляющие исключительно компетенцию самой церкви", - добавил он.

По его словам, принципиальной позицией УПЦ КП является то, что она поддерживает принцип отделения от государства так же, как и принцип сотрудничества с государством на благо общества.

"Если бы государство пыталось вмешиваться во внутренние церковные дела, то мы бы противостояли таким попыткам так же, как и государство, очевидно, будет противостоять возможным попыткам со стороны церкви вмешиваться в его дела", - сказал Евстратий Зоря.

"Мы - не государственная церковь и не стремимся ею стать. Однако мы - государственная церковь, что означает поддержку Украинского государства как принципа и содействие всему хорошему, что делает государство для украинского народа, как и критику того, что требует церковной критической оценки", - отметил он.

При этом пресс-секретарь УПЦ КП отметил, что по поводу автокефалии Украинской церкви Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности России, что свидетельствует о том, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а, наоборот, тесно в них вовлечено и дает соответствующие указания Московской патриархии.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.

Украинская правда
Темы: церковьУкраинаРосcия
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