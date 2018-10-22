48% українців вірять в повернення Криму, а 36% – ні

Майже половина українців – 48% – вважають реальним повернення українського контролю над Кримом, 36% – не вірять у таку можливість.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Найбільше в повернення Криму вірять мешканці заходу (65%) та центру країни (54%), не вірять жителі сходу та півдня (по 51%).

Водночас лише 5% вважають, що повернення Криму можливе у найближчій перспективі (у травні 2016 року таких оптимістів було 22%).

17% не змогли відповісти на це питання (у 2016 році таких було – 8%).

Разом з тим переважна більшість (69%) населення України вважає, що Крим має й надалі залишатися частиною України.

Підтримують існування Криму як окремого державного утворення 12%, а належність до Росії визнають 4%.

Більшість населення України (66%) вважають неприйнятним пропозицію "обміняти" Крим на Донбас, тобто, визнати анексований Крим російським "в обмін" на відхід Росії з окупованих територій Донбасу. Підтримують такий "обмін" 16%.

Найбільш категорично налаштовані проти подібного варіанту встановлення миру на заході (81%) та у центрі (77%).

"Проти такого варіанту переважно налаштовані й на півдні (56%) та сході (41%), проте у цих регіонах певна частина жителів згодні з тим, що "треба погоджуватися на будь-які пропозиції, які приведуть до миру, навіть за рахунок Криму" (23% на півдні і 18% на сході)", - зазначають соціологи.

Водночас лише 34% населення згодні підтримати відновлення фінансових дотацій для Криму з держбюджету у разі його повернення до складу України, не згодних на дотації – 49%.

Особисту готовність фінансово підтримати ті чи інші програми, спрямовані на інтеграцію Криму до України, висловили 22% громадян, найбільше – у західному регіоні (29%), найменше – на півдні (10%).

Опитування проходило з 16 по 22 серпня у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

