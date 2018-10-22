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48% украинцев верят в возвращение Крыма, а 36% – нет

Понедельник, 22 октября 2018, 12:49

Почти половина украинцев – 48% – считают реальным возвращение украинского контроля над Крымом, 36% – не верят в такую ​​возможность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Больше всего в возвращение Крыма верят жители запада (65%) и центра страны (54%), не верят жители востока и юга (по 51%).

В то же время только 5% считают, что возвращение Крыма возможно в ближайшей перспективе (в мае 2016 таких оптимистов было 22%).  

 

17% не смогли ответить на этот вопрос (в 2016 году таких было – 8%).

Вместе с тем подавляющее большинство (69%) населения Украины считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины. 

Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12%, а принадлежность к России признают 4%. 

 

Большинство населения Украины (66%) считают неприемлемым предложение "обменять" Крым на Донбасс, то есть, признать аннексированый Крым российским "в обмен" на уход России с оккупированных территорий Донбасса. Поддерживают такой "обмен" 16%.

Наиболее категорически настроены против подобного варианта установления мира на западе (81%) и в центре (77%).

"Против такого варианта преимущественно настроены и на юге (56%) и востоке (41%), однако в этих регионах определенная часть жителей согласны с тем, что "надо соглашаться на любые предложения, которые приведут к миру, даже за счет Крыма" (23% на юге и 18% на востоке)", - отмечают социологи. 

 

В то же время только 34% населения согласны поддержать восстановление финансовых дотаций для Крыма из госбюджета в случае его возвращения в состав Украины, не согласны на дотации – 49%.

Личную готовность финансово поддержать те или иные программы, направленные на интеграцию Крыма в Украину, выразили 22% граждан, больше всего – в западном регионе (29%), меньше всего – на юге (10%).

Опрос проходил с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда 
Темы: Крымопрос
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