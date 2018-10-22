Половина українців хочуть, щоб Крим одержав кримськотатарську автономію

Половина громадян України підтримують, у разі звільнення від окупації, створення в Криму кримськотатарської автономії, не підтримують – 28%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Зокрема, підтримали ініціативу 50% респондентів, майже 22% вказали, що їм важко відповісти.

Найбільше за створення кримськотатарської автономії висловилися на заході України (56%) та в центрі (59%), на півдні та сході ідею схвалюють 36–38%, рівень незгоди в цих регіонах приблизно такий самий.

39% опитаних, які вірять в те, що Крим стане українським, вважають, що поверненню півострова сприятиме зміна влади в Росії.

Результати опитування

32% респондентів вважають, що Крим допоможе повернути посилення санкційного тиску на Росію та зростання рівня життя в самій Україні (31%).

За даними дослідження силовий варіант повернення Криму підтримують лише 10% населення.

Опитування проходило з 16 по 22 серпня у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.