Половина украинцев хочет, чтобы Крым получил крымскотатарскую автономию
Половина граждан Украины поддерживает, в случае освобождения от оккупации, создание в Крыму крымскотатарской автономии, не поддерживает - 28%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.
В частности, поддержали инициативу 50% респондентов, почти 22% указали, что им трудно ответить.
Больше всего за создание крымскотатарской автономии высказались на западе Украины (56%) и в центре (59%), на юге и востоке идею одобряют 36-38%, уровень несогласия в этих регионах примерно такой же.
39% опрошенных, которые верят в то, что Крым станет украинским, считают, что возвращению полуострова будет способствовать смена власти в России.
32% респондентов считают, что Крым поможет вернуть усиление санкционного давления на Россию и рост уровня жизни в Украине (31%).
По данным исследования силовой вариант возвращения Крыма поддерживают лишь 10% населения.
Опрос проходил с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.