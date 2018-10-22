Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Половина украинцев хочет, чтобы Крым получил крымскотатарскую автономию

Понедельник, 22 октября 2018, 13:16

Половина граждан Украины поддерживает, в случае освобождения от оккупации, создание в Крыму крымскотатарской автономии, не поддерживает - 28%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

В частности, поддержали инициативу 50% респондентов, почти 22% указали, что им трудно ответить.

Больше всего за создание крымскотатарской автономии высказались на западе Украины (56%) и в центре (59%), на юге и востоке идею одобряют 36-38%, уровень несогласия в этих регионах примерно такой же.

39% опрошенных, которые верят в то, что Крым станет украинским, считают, что возвращению полуострова будет способствовать смена власти в России.

 
Результаты опроса

32% респондентов считают, что Крым поможет вернуть усиление санкционного давления на Россию и рост уровня жизни в Украине (31%).

По данным исследования силовой вариант возвращения Крыма поддерживают лишь 10% населения.

Опрос проходил с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияУкраинаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
Все новости...
Реклама: