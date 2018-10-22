Половина украинцев хочет, чтобы Крым получил крымскотатарскую автономию

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Понедельник, 22 октября 2018, 13:16

Половина граждан Украины поддерживает, в случае освобождения от оккупации, создание в Крыму крымскотатарской автономии, не поддерживает - 28%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

В частности, поддержали инициативу 50% респондентов, почти 22% указали, что им трудно ответить.

Больше всего за создание крымскотатарской автономии высказались на западе Украины (56%) и в центре (59%), на юге и востоке идею одобряют 36-38%, уровень несогласия в этих регионах примерно такой же.

39% опрошенных, которые верят в то, что Крым станет украинским, считают, что возвращению полуострова будет способствовать смена власти в России.

 
Результаты опроса

32% респондентов считают, что Крым поможет вернуть усиление санкционного давления на Россию и рост уровня жизни в Украине (31%).

По данным исследования силовой вариант возвращения Крыма поддерживают лишь 10% населения.

Опрос проходил с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: Крым Росcия Украина опрос
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