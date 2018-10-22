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Клімкін поділяє намір США розірвати ракетний договір з РФ

Понеділок, 22 жовтня 2018, 13:23

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що з розумінням ставиться до наміру США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією.

Про це міністр написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Росії дають знати, що "гібридне" невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною", - зазначив Павло Клімкін.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ. За його словами, Росія протягом багатьох років порушувала угоду, а США не дозволять їй цього робити.

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ.

Раніше США заявляли, що надавали Росії докази того, що вона порушує договір. Про те, що Росія не дотримується зобов'язань, також заявляв генсек НАТО Йенс Столтенберг.

ДРСМД був підписаний 8 грудня 1987-го року генсеком ЦК КПРС Михайло Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Сторони домовилися не проводити, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності. У підсумку до 1991 року Росія і США ліквідували близько 2700 ракет.

Теми: СШАРосіяМЗС
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