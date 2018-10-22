Климкин разделяет намерение США разорвать ракетный договор с РФ

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Понедельник, 22 октября 2018, 13:23

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с пониманием относится к намерению США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

Об этом министр написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"России дают знать, что к "гибридному" невыполнению им своих обязательств не будет больше толерантности. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", – отметил Павел Климкин.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ. По его словам, Россия в течение многих лет нарушала соглашение, а США не позволят ей этого делать.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ.

Ранее США заявляли, что предоставляли России доказательства того, что она нарушает договор. О том, что Россия не придерживается обязательств, также заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987-го года генсеком ЦК КПСС Михаил Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Стороны договорились не проводить, не испытывать и не разворачивать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге к 1991 году Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.

Темы: США Росcия МИД
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