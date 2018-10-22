Збройним силам відправили партію "Ураганів"

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 13:54

Збройні сили отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Про це 22 жовтня повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.

"Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових", - написав він.

Зазначається, що за 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, який уразить цілі на дальності до 35 км.

Під час ремонту "Урагану" повністю відновили всі вузли та агрегати РСЗВ.

"Укроборонпром" пише, що широкий спектр реактивних снарядів для "Урагану" дозволяє знищувати живу силу, неброньовану, легкоброньовану і броньовану техніку, підрозділи протиповітряної оборони та артилерії, командні пункти, вузли зв‘язку та інші об‘єкти противника.

Для переведення системи з похідного у бойове положення необхідно лише три хвилини.

У серпні підрозділи реактивної артилерії Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ провели тактичні навчання з бойовими стрільбами з систем залпового вогню "Ураган".

Українська правда
Теми: Збройні сили Порошенко
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