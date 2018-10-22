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Вооруженным силам отправили партию "Ураганов"

Понедельник, 22 октября 2018, 13:54
Вооруженным силам отправили партию Ураганов

Вооруженные силы получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом 22 октября сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных", - написал он.

Отмечается, что за 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 км.

Во время ремонта "Урагана" полностью восстановили все узлы и агрегаты РСЗО.

"Укроборонпром" пишет, что широкий спектр реактивных снарядов для "Урагана" позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие объекты противника.

Чтобы перевести систему из походного в боевое положение необходимо три минуты.

В августе подразделения реактивной артиллерии Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ провели тактические учения с боевыми стрельбами из систем залпового огня "Ураган".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыПорошенко
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