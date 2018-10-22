У Львові викрали турка і вимагали $100 тисяч

Львівські правоохоронці затримали трьох зловмисників, які викрали громадянина Туреччини і вимагали $100 тисяч за його звільнення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Відзначається, що інформація про викрадення людини надійшла у Галицький відділ поліції ввечері 21 жовтня.

"За словами заявника, невідомі, погрожуючи зброєю, посадили чоловіка в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. За його звільнення зловмисники вимагали сто тисяч доларів у знайомого викраденого – його співвітчизника", - йдеться в повідомленні.

За цими фактами відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.189 (вимагання) КК України.

Зазначається, що трьох зловмисників, причетних до викрадення 35-річного громадянина Туреччини, затримали під час оперативних заходів.

"Викраденого іноземця звільнено – зараз загрози його життю та здоров’ю немає", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановила особи зловмисників.

"Це двоє громадян Азербайджану віком 26 та 27 років, а також 40-річний громадянин Туреччини. Невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу", - підсумували в поліції.