В Львове похитили турка и требовали $100 тысяч

Львовские правоохранители задержали трех злоумышленников, которые похитили гражданина Турции и требовали $100 тысяч за его освобождение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что информация о похищении человека поступила в Галицкий отдел полиции вечером 21 октября.

"По словам заявителя, неизвестные, угрожая оружием, посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За его освобождение злоумышленники требовали сто тысяч долларов у знакомого похищенного – его соотечественника", - говорится в сообщении.

По этим фактам открыли уголовные производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины.

Отмечается, что трех злоумышленников, причастных к похищению 35-летнего гражданина Турции, задержали во время оперативных мероприятий.

"Похищенный иностранец освобожден – сейчас угрозы его жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.

Полиция установила личности злоумышленников.

"Это двое граждан Азербайджана в возрасте 26 и 27 лет, а также 40-летний гражданин Турции. Вскоре суд изберет им меру пресечения", - подытожили в полиции.