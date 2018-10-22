За "законом Савченко" випустили учасника побиття євромайданівців у Харкові

У Харкові Дзержинський районний суд виніс обвинувальний вирок харків'янину, який брав участь у нападі на активістів Євромайдану в квітні 2014 року.

Про це свідчить вирок суду, оприлюднений в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, 13 квітня 2014 року чоловік, озброєний дерев’яною палицею, брав активну участь у масових заворушеннях, зокрема у підземному тунелі станції метро "Університет" бив "євромайданівців".

"Наніс не менше 2 ударів ногою по тулубу потерпілого, який на той час, після отримання тілесних ушкоджень від інших учасників масових заворушень, намагався піднятися зі сходів", – сказано в матеріалах суду.

Потім чоловік продовжив бити активіста палицею. Завадили цьому представники "Червоного хреста", які прибули на місце події.

Згідно з матеріалами суду, обвинувачений визнав свою провину.

"Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.294 КК України "Масові заворушення" та призначити покарання у вигляді 5 років 5 місяців та 4 днів позбавлення волі", – сказано у документі.

Згідно ухвалі суду, строк відбування покарання чоловіка зараховано з дня обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, тобто з 01 лютого 2016 року.

Водночас, зазначається, що згідно з урахуванням так званого "закону Савченко" (один день попереднього ув'язнення зараховується як два дні відбування терміну покарання), який був чинним на той момент, вважається, що обвинувачений відбув призначене цим вироком покарання.

"Запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_2 скасувати, звільнивши засуджену особу з під варти із залу суду негайно", – йдеться у вироку.

Адвокат потерпілого просив стягнути з обвинуваченого матеріальну шкоду, спричинену злочином в сумі 3 тисяч гривень (гроші, витрачені на придбання ліків) та 20 тисяч грн. компенсації за моральну шкоду.

Суд у свою чергу, вирішив, що потерпілий не надав достатніх доказів на підтвердження суми відшкодування саме в заявленому розмірі, а розмір моральної шкоди завищив.

Тож вимоги захисту було задоволено частково: обвинуваченого зобов’язали виплатити 1 тисячу гривень моральної шкоди.

Зазначається, що на вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Харківської області.

Як повідомлялося, 13 квітня 2014 люди з георгіївськими стрічками, озброєні битами і палицями, напали на прихильників цілісності України, коли ті вже закінчували свій мітинг і розходилися.

Кількох людей наздогнали і побили в метро.