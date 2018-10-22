По "закону Савченко" вышел участник избиения евромайдановцев в Харькове

В Харькове Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор харьковчанину, который принимал участие в нападении на активистов евромайдан в апреле 2014 года.

Об этом свидетельствует приговор суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, 13 апреля 2014 человек, вооруженный деревянной палкой, принимал активное участие в массовых беспорядках, в частности в подземном тоннеле станции метро "Университет" бил "евромайданивцив".

"Нанес не менее 2 ударов ногой по туловищу потерпевшего, в то время, после получения телесных повреждений от других участников массовых беспорядков, пытался подняться с лестницы", - говорится в материалах суда. Затем мужчина продолжил бить активиста палкой. Помешали этому представители "Красного креста", которые прибыли на место происшествия.

Согласно материалам суда, обвиняемый признал свою вину.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 УК Украины" Массовые беспорядки "и назначить наказание в виде 5 лет 5 месяцев и 4 дней лишения свободы", - говорится в документе.

Согласно постановлению суда, срок отбывания наказания мужа зачислены дня избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, то есть с 01 февраля 2016 года.

В то же время, отмечается, что согласно учетом так называемого "закона Савченко" (один день предварительного заключения засчитывается как два дня отбывания срока наказания), который действовал на тот момент, считается, что обвиняемый отбыл назначенное этим приговором наказания.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_2 отменить, освободив осужденное лицо из-под стражи из зала суда немедленно", - говорится в приговоре.

Адвокат потерпевшего просил взыскать с обвиняемого материальный ущерб, причиненный преступлением в сумме 3 тысяч гривен (деньги, потраченные на приобретение лекарств) и 20 000 грн. компенсации за моральный ущерб.

Суд в свою очередь, решил, что потерпевший не предоставил достаточных доказательств в подтверждение суммы возмещения именно в заявленном размере, а размер морального вреда завысил.

Поэтому требования защиты было удовлетворено частично: обвиняемого обязали выплатить 1 тысячу гривен морального ущерба.

Отмечается, что на приговор может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Харьковской области.

Как сообщалось, 13 апреля 2014 года люди с георгиевскими лентами, вооруженные битами и палками, напали на сторонников целостности Украины, когда те уже заканчивали свой митинг и расходились.

Несколько человек догнали и избили в метро.