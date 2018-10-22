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У Києві затримали латиноамериканця з партією кокаїну

Понеділок, 22 жовтня 2018, 14:43

Співробітники Служби безпеки в аеропорту "Київ" затримали громадянина однієї із латиноамериканських країн із чотирма кілограми кокаїну.

Про це 22 жовтня повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці зазначають, що під час проведення митного огляду у чоловіка вилучили наркотики, які він приховував у валізі з подвійним дном.

 

Прокуратура столиці повідомляє, що затриманим виявився громадянин Бразилії.

На даний час йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того тривають подальші слідчо-розшукові дії для встановлення всіх осіб, які причетні до контрабанди кокаїну.

У жовтні поліція та СБУ вилучили в наркоторговців, один з яких є колишнім співробітником МВС, партію елітного канабісу та інших наркотиків на 3 млн гривень.

 
 

Українська правда
Теми: СБУаеропортКиїв
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