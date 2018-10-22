В Киеве задержали латиноамериканца с партией кокаина

Сотрудники Службы безопасности в аэропорту "Киев" задержали гражданина одной из латиноамериканских стран с четырьмя килограмма кокаина.

Об этом 22 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители отмечают, что во время проведения таможенного досмотра у мужчины изъяли наркотики, которые он скрывал в чемодане с двойным дном.

Прокуратура столицы сообщает, что задержанным оказался гражданин Бразилии.

В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того продолжаются следственно-розыскные действия по установлению всех лиц, причастных к контрабанде кокаина.

В октябре полиция и СБУ изъяли в наркоторговцев, один из которых является бывшим сотрудником МВД, партию элитного каннабиса и других наркотиков на 3 млн гривен.