В Киеве задержали латиноамериканца с партией кокаина

3377 просмотров
Понедельник, 22 октября 2018, 14:43

Сотрудники Службы безопасности в аэропорту "Киев" задержали гражданина одной из латиноамериканских стран с четырьмя килограмма кокаина.

Об этом 22 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители отмечают, что во время проведения таможенного досмотра у мужчины изъяли наркотики, которые он скрывал в чемодане с двойным дном.

 

Прокуратура столицы сообщает, что задержанным оказался гражданин Бразилии.

В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того продолжаются следственно-розыскные действия по установлению всех лиц, причастных к контрабанде кокаина.

В октябре полиция и СБУ изъяли в наркоторговцев, один из которых является бывшим сотрудником МВД, партию элитного каннабиса и других наркотиков на 3 млн гривен.

 
 

Украинская правда
Темы: СБУ аэропорт Киев
powered by lun.ua
По теме
СБУ задержала банду, которая выдавала себя за Нацгвардию 22 октября 2018, 17:06
Нагорного снова посадили в СИЗО 22 октября 2018, 15:57
СБУ: Экс-муж Подкопаевой по приказу ФСБ должен был создать в Украине партию 22 октября 2018, 11:52
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
гастро-новости

На Теремках открывается ресторан паназиатской кухни

флешмоб

В Twitter запустили флешмоб, чтобы согреть эту осень

Поиск по сайту
Архив
Весь архів