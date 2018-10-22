В Киеве задержали латиноамериканца с партией кокаина
Сотрудники Службы безопасности в аэропорту "Киев" задержали гражданина одной из латиноамериканских стран с четырьмя килограмма кокаина.
Об этом 22 октября сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители отмечают, что во время проведения таможенного досмотра у мужчины изъяли наркотики, которые он скрывал в чемодане с двойным дном.
Прокуратура столицы сообщает, что задержанным оказался гражданин Бразилии.
В настоящее время ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме того продолжаются следственно-розыскные действия по установлению всех лиц, причастных к контрабанде кокаина.
В октябре полиция и СБУ изъяли в наркоторговцев, один из которых является бывшим сотрудником МВД, партию элитного каннабиса и других наркотиков на 3 млн гривен.