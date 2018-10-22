Порошенко прокоментував збільшення ціни на газ для населення

Президент Петро Порошенко заявив, що поставив перед урядом вимогу щодо розширення програми надання субсидій після зростання ціни на газ для населення.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, необхідно збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним.

Нагадаємо, 19 жовтня на екстреному засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%, для газопостачальних компаній ціна на газ складе 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Наразі вартість газу для населення становить 6,96 грн/куб.м. Якщо порівняти цей тариф з новою ціною, то виходить підвищення на 22,9% - на 0,6 процентних пункта менше, ніж оголосив Гройсман.

Питання цін на газ для населення було одним із ключових для відновлення фінансування з боку МВФ: в рамках співробітництва з МВФ Україна зобов'язалася відмовитися від спеціальних зобов'язань (PSO) і перейти до ринкових цін, проте влітку і восени 2017 року відмовилася від їх виконання.

Постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, потім - до кінця липня, серпня і вересня, а 28 вересня - до 18 жовтня.

19 жовтня МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), що завершується у березні 2019 року.

"Нова програма stand-by із запитаним доступом до SDR2,8 млрд (еквівалент $3,9 млрд) буде основою для економічної політики влади у 2019 році", - заявили у МВФ.

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