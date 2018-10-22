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Порошенко прокомментировал увеличение цены на газ для населения

Понедельник, 22 октября 2018, 14:44
Порошенко прокомментировал увеличение цены на газ для населения

Президент Петр Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование по расширению программы предоставления субсидий после увеличения цены на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, необходимо увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим.

Напомним, 19 октября на экстренном заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине возрастет на 23,5%, для газоснабжающих компаний цена на газ составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

В настоящее время стоимость газа для населения составляет 6,96 грн/куб.м. Если сравнить этот тариф с новой ценой, то получается повышение на 22,9% - на 0,6 процентных пункта меньше, чем объявил Гройсман.

Вопрос цен на газ для населения был одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ: в рамках сотрудничества с МВФ Украина обязалась отказаться от специальных обязательств (PSO) и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась от их выполнения.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 г. предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продолжило их до конца мая, затем - до конца июля, августа и сентября, а 28 сентября - до 18 октября.

19 октября МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – заявили в МВФ.

Читайте также: Газ подорожает, транш будет. Как правительство пришло к цене 8550

Украинская правда
Темы: Порошенкопрезидентгазтарифы
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