У Києві прогнозують сніг

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 14:53

У столиці на 24-25 жовтня синоптики прогнозують різку зміну погодних умов – пориви вітру, дощі і навіть мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

"У столиці 24–25 жовтня очікується різка зміна погодних умов. Зокрема, дощі та пориви вітру до 15-20 м/с. У Київській області 25 жовтня очікується дощ, місцями – з мокрим снігом", - йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 24 жовтня вночі та вдень прогнозують +5-7 градусів, 25 жовтня вночі +2-4 градуси, дощ з мокрим снігом, вдень +5-7 градусів, дощ. 

 
Скриншот з сайту укргідрометцентру  

Синоптик Наталка Діденко радить киянам діставати пуховики.

"У Києві… 24-25 жовтня діставайте товсті пуховики з каптуром та практично зимові черевики і не паркуйте машини під старими деревами та білбордами: вдень не вище +6, +7 градусів, дощ битиме сильним штормовим північно-західним вітром, при наближенні температури повітря до +1+3 градусів подекуди можливий мокрий сніг", - написала вона у Facebook.

26-27 жовтня знову потеплішає до 7-13 градусів.  

Українська правда
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