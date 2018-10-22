Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве прогнозируют снег

Понедельник, 22 октября 2018, 14:53

В столице на 24-25 октября синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий – порывы ветра, дожди и даже мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В столице 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий. В частности, дожди и порывы ветра до 15-20 м/с. В Киевской области 25 октября ожидается дождь, местами – с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, 24 октября ночью и днем ​​прогнозируют + 5-7 градусов, 25 октября ночью 2-4 градуса, дождь с мокрым снегом, днем ​​5-7 градусов, дождь. 

 
Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко советует киевлянам доставать пуховики.

"В Киеве ... 24-25 октября доставайте толстые пуховики с капюшоном и практически зимние ботинки и не паркуйте машины под старыми деревьями и билбордами: днем ​​не выше +6, +7 градусов, дождь будет бить сильным штормовым северо-западным ветром, при приближении температуры воздуха до +1 +3 градусов кое-где возможен мокрый снег", - написала она в Facebook.

26-27 октября в Киеве снова потеплеет до 7-13 градусов.

Украинская правда 
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
Все новости...
Реклама: