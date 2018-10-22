В Киеве прогнозируют снег

В столице на 24-25 октября синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий – порывы ветра, дожди и даже мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В столице 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий. В частности, дожди и порывы ветра до 15-20 м/с. В Киевской области 25 октября ожидается дождь, местами – с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, 24 октября ночью и днем ​​прогнозируют + 5-7 градусов, 25 октября ночью 2-4 градуса, дождь с мокрым снегом, днем ​​5-7 градусов, дождь.

Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко советует киевлянам доставать пуховики.

"В Киеве ... 24-25 октября доставайте толстые пуховики с капюшоном и практически зимние ботинки и не паркуйте машины под старыми деревьями и билбордами: днем ​​не выше +6, +7 градусов, дождь будет бить сильным штормовым северо-западным ветром, при приближении температуры воздуха до +1 +3 градусов кое-где возможен мокрый снег", - написала она в Facebook.

26-27 октября в Киеве снова потеплеет до 7-13 градусов.