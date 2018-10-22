РПЦ вимагає вибачень від Константинополя за Україну

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 15:18

Російська православна церква згодна почати діалог з Константинопольським патріархатом, якщо він усвідомить "помилковість" своїх дій в Україні та принесе вибачення.

Про це сказав у понеділок журналістам прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі священик Олександр Волков, передає ТАСС.

За його словами, шлях, на який став Константинополь може стати дуже важким для всього світового православ'я і для віруючих в Україні, але все може вирішитися, якщо "Константинополь встане на шлях діалогу".

Він додав, що РПЦ має намір і далі "стояти в істині" і єдиною можливістю для початку діалогу може бути "усвідомлення помилковості своїх дій Константинопольським патріархатом і принесення вибачень за ті дії, які вже завдали істотної шкоди всьому світовому православ'ю".

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

Водночас архієпископія православних російських церков у Західній Європі (екзархат Вселенського патріархату) заявила, що Константинополь не припиняв спілкування з Московським патріархатом.

Українська правда
Теми: церква Росія Україна
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