РПЦ требует извинений от Константинополя за Украину

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Понедельник, 22 октября 2018, 15:18

Русская православная церковь согласна начать диалог с Константинопольским патриархатом, когда он осознает "ошибочность" своих действий в Украине и принесет извинения

Об этом сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает ТАСС.

По его словам, путь, на который стал Константинополь может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих в Украине, но все может разрешиться, если "Константинополь встанет на путь диалога".

Он добавил, что РПЦ намерена и далее "стоять в истине" и единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию".

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.

Украинская правда
Темы: церковь Росcия Украина
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