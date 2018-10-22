Путін запровадив антиукраїнські санкції

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 15:45

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті Кремля.

Вказується, що санкції накладаються "у відповідь на недружні і такі, що суперечать міжнародному праву дії України, пов'язані з введенням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації".

Згідно з указом уряд Росії повинен визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.

Як відомо, влітку російські ЗМІ повідомляли, що уряд РФ розробляє санкції щодо України.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Серед фізичних осіб опинився російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини.

Рекомендуємо почитати: Санкції з відтінком бізнесу: як Україна покарала WebMoney, Курченка та "друзів Путіна"

Олександр Шумілін, УП
Теми: Росія Україна санкції
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