Путин ввел антиукраинские санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Указывается, что санкции накладываются "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

Как известно, летом российские СМИ сообщали, что правительство РФ разрабатывает санкции в отношении Украины.

В июне 2018 президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по введению санкций в отношении 14 физических лиц и 30 юридических лиц из России.

Среди физических лиц оказался российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

Рекомендуем почитать: Санкции с оттенком бизнеса: как Украина наказала WebMoney, Курченко и "друзей Путина".