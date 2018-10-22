Мінкульт вніс у чорний список російського актора Ярмольника

Міністерство культури внесло в список осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України російського актора і телеведучого Леоніда Ярмольника.

Про це свідчить оновлена інформація на сайті Мінкульту.

Зокрема 22 жовтня до списку окрім Ярмольника внесли російську акторку Ірину Алфьорову.

Як відомо, ще у 2017 році Служба безпеки України повідомляла, що заборонила в'їзди низці російських артистів, серед яких Надія Бабкіна, Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Михайло Задорнов, Ірина Алфьорова, Олексій Панін, Леонід Ярмольник.

У серпні прикордонники повідомили, що з початку року щодо 740 іноземцям заборонено в’їзд до України на 3 роки за незаконні візити до тимчасово окупованих територій Донбасу та АР Крим.