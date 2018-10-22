Минкульт внес в черный список российского актера Ярмольника
Понедельник, 22 октября 2018, 16:39
Министерство культуры внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины российского актера и телеведущего Леонида Ярмольника.
Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте Минкульта.
В том числе 22 октября в список кроме Ярмольника внесли российскую актрису Ирину Алферову.
Как известно, еще в 2017 году Служба безопасности Украины сообщала, что запретила въезды ряде российских артистов, среди которых Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин.
В августе пограничники сообщили, что с начала года 740 иностранцам запрещен въезд в Украину на 3 года за незаконные визиты к временно оккупированных территорий Донбасса и АР Крым.
Украинская правда