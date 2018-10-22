Минкульт внес в черный список российского актера Ярмольника

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Понедельник, 22 октября 2018, 16:39

Министерство культуры внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины российского актера и телеведущего Леонида Ярмольника.

Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте Минкульта.

В том числе 22 октября в список кроме Ярмольника внесли российскую актрису Ирину Алферову.

Как известно, еще в 2017 году Служба безопасности Украины сообщала, что запретила въезды ряде российских артистов, среди которых Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин.

В августе пограничники сообщили, что с начала года 740 иностранцам запрещен въезд в Украину на 3 года за незаконные визиты к временно оккупированных территорий Донбасса и АР Крым.

  

Украинская правда
Темы: культура Росcия пропаганда
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