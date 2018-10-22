Разбой в ювелирном магазине Киева: полиция задержала россиянина

Правоохранители задержали соучастника нападения на ювелирный магазин в Киеве в августе 2018 года, во время которого погиб охранник.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, правоохранители установили личность еще одного нападавшего (одного из фигурантов этого преступления задержали ранее в Одессе), который непосредственно во время совершения преступления стрелял из автомата.

"Получив разрешение суда, сотрудники корда столичной полиции задержали его. Фигурант - гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, ранее в поле зрения полицейских он не попадал", - рассказал Крищенко.

По его словам, на месте совершения преступления были изъяты следы крови злоумышленников, а уже во время расследования в установленный законом способ полицейские отобрали биологические образцы у группы лиц, подозреваемых в причастности к разбойному нападению и убийству охранника.

Результаты экспертизы стали еще одним весомым аргументом для задержания фигуранта и объявления ему подозрения.

Отмечается, что по согласованию с процессуальными руководителями мужчине объявили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские готовят ходатайство для избрания ему меры пресечения.

Начальник полиции Киева также рассказал, что полицейские установили третьего нападавшего на ювелирный магазин.

Он также гражданин Российской Федерации, который после совершения преступления сразу уехал в Россию. Поэтому готовятся материалы для объявления его в международный розыск.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщала полиция, 12 августа 2018 года минимум трое злоумышленников ворвались в ювелирный магазин в Шевченковском районе Киева, стреляли в охранника, который от полученных травм скончался, и забрали ценности на крупную сумму.

Сообщалось, что по предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составила около 5-ти миллионов гривен.

Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.