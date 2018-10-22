СБУ затримала банду, яка видавала себе за Нацгвардію

8671 перегляд
Понеділок, 22 жовтня 2018, 17:06

Співробітники Служби безпеки затримали на Волині учасників організованого угруповання, які під виглядом нацгвардійців, вчиняли розбійні напади.

Про це 22 жовтня повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники встановили, що зловмисники причетні до розбоїв, грабежів, вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни.

"При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії", - додали у відомстві.

За інформацією СБУ, затримані приїхали з Київщини на Волинь, щоб "розширити "географію" злочинної діяльності".

 

Їх затримали в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.

 

Наразі в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання) перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів в Україні.

 

Українська правда
Теми: СБУ Нацгвардія
powered by lun.ua
По темі
Нагорного знову посадили в СІЗО 22 жовтня 2018, 15:57
У Києві затримали латиноамериканця з партією кокаїну 22 жовтня 2018, 14:43
СБУ: Екс-чоловік Подкопаєвої за наказом ФСБ мав створити в Україні партію 22 жовтня 2018, 11:52
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
психологія

Як друзі впливають на наше здоров'я

скандал

У школі дитині не дали солодощів, бо її мама не здала гроші