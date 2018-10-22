СБУ задержала банду, которая выдавала себя за Нацгвардию

8671 просмотр
Понедельник, 22 октября 2018, 17:06

Сотрудники Службы безопасности задержали на Волыни участников организованной группировки, которые под видом нацгвардийцев, совершали разбойные нападения.

Об этом 22 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что злоумышленники причастны к разбоям, грабежам, вымогательстве средств у населения в различных регионах страны.

"При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии", - добавили в ведомстве.

По информации СБУ, задержанные приехали из Киевской области на Волынь, чтобы "расширить" географию "преступной деятельности".

 

Их задержали в Маневичском районе при попытке совершить разбойное нападение на местного предпринимателя.

 

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство) проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.

 

Украинская правда
Темы: СБУ Нацгвардия
powered by lun.ua
По теме
Нагорного снова посадили в СИЗО 22 октября 2018, 15:57
В Киеве задержали латиноамериканца с партией кокаина 22 октября 2018, 14:43
СБУ: Экс-муж Подкопаевой по приказу ФСБ должен был создать в Украине партию 22 октября 2018, 11:52
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
гастро-новости

На Теремках открывается ресторан паназиатской кухни

флешмоб

В Twitter запустили флешмоб, чтобы согреть эту осень

Поиск по сайту
Архив
Весь архів