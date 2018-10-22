СБУ задержала банду, которая выдавала себя за Нацгвардию

Сотрудники Службы безопасности задержали на Волыни участников организованной группировки, которые под видом нацгвардийцев, совершали разбойные нападения.

Об этом 22 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что злоумышленники причастны к разбоям, грабежам, вымогательстве средств у населения в различных регионах страны.

"При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии", - добавили в ведомстве.

По информации СБУ, задержанные приехали из Киевской области на Волынь, чтобы "расширить" географию "преступной деятельности".

Их задержали в Маневичском районе при попытке совершить разбойное нападение на местного предпринимателя.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство) проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.