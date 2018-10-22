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Двоє митників допомагали нелегально ввезти сотні автівок - ГПУ

Понеділок, 22 жовтня 2018, 17:22
Двоє митників допомагали нелегально ввезти сотні автівок - ГПУ

Генпрокуратура повідомила про підозру двом посадовцям митних постів Волинської митниці.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури на офіційному сайті.

Вказується, що обидва є фігурантами кримінального провадженні "за фактами незаконного ввезення на митну територію України більше тисячі транспортних засобів (в т.ч. автобуси, вантажні автомобілі, с/г техніка), які були розмитнені за підробленими документами, що спричинило збитки державним інтересам на суму понад 7 млрд грн".

"У ході досудового розслідування, за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБ України здобуто докази, які підтверджують схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні посадові особи митних органів ДФС України, суб’єкти господарської діяльності, а також підприємства реального сектору економіки", - йдеться у повідомленні.

"Під час розслідування доведено причетність до вчинення зазначених злочинів двох посадових осіб митних постів Волинської митниці ДФС України, яких 19.10.2018 затримано в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в ГПУ.

Також в ГПУ повідомили, що вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Українська правда

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Теми: митницякордон
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