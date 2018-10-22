Двое таможенников помогали нелегально ввезти сотни автомобилей - ГПУ

Генпрокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам таможенных постов Волынской таможни.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры на официальном сайте.

Указывается, что оба являются фигурантами уголовного производстве "по фактам незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств (в т.ч. автобусы, грузовые автомобили, с/х технику), которые были растаможены по поддельным документам, повлекшее ущерб государственным интересам на сумму более 7 млрд грн".

"В ходе досудебного расследования, при оперативном сопровождения ГУ БКОП СБ Украины добыто доказательств, подтверждающих схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ДФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

"В ходе расследования доказана причастность к совершению указанных преступлений двух должностных лиц таможенных постов Волынской таможни ДФС Украины, которых 19.10.2018 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в ГПУ.

Также в ГПУ сообщили, что решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.