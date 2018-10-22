Двое таможенников помогали нелегально ввезти сотни автомобилей - ГПУ

9533 просмотра
Понедельник, 22 октября 2018, 17:22

Генпрокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам таможенных постов Волынской таможни.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры на официальном сайте.

Указывается, что оба являются фигурантами уголовного производстве "по фактам незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств (в т.ч. автобусы, грузовые автомобили, с/х технику), которые были растаможены по поддельным документам, повлекшее ущерб государственным интересам на сумму более 7 млрд грн".

"В ходе досудебного расследования, при оперативном сопровождения ГУ БКОП СБ Украины добыто доказательств, подтверждающих схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ДФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

"В ходе расследования доказана причастность к совершению указанных преступлений двух должностных лиц таможенных постов Волынской таможни ДФС Украины, которых 19.10.2018 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в ГПУ.

Также в ГПУ сообщили, что решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Украинская правда
Темы: таможня граница
powered by lun.ua
По теме
В Минфине заявили о "страшнейшем саботаже" единого окна на таможне 13 октября 2018, 13:17
Overtime: главные экономические события дня 4 октября 2018, 22:03
В Украине вступил в силу закон о "едином окне" на таможне 4 октября 2018, 11:53
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
гастро-новости

На Теремках открывается ресторан паназиатской кухни

флешмоб

В Twitter запустили флешмоб, чтобы согреть эту осень

Поиск по сайту
Архив
Весь архів