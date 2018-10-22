Суд отправил под домашний арест водителя автобуса, в котором погибла Поплавская

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Понедельник, 22 октября 2018, 20:30

Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, которого обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Отмечается, что Манюк также обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.

Водитель на суде рассказал свою версию ДТП. Он утверждал, что не спал за рулем. Говорит, что Марине Поплавский было плохо, она несколько раз подходила к нему и измеряла давление. В один из таких моментов он якобы отвлекся.

Марина Поплавская погибла 20 октября в 5.55 ч на 28-м км автотрассы Киев-Чоп возле села Милая, где произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В момент ДТП она сидела на кресле рядом с водителем. В ДТП пострадали еще двое участников шоу.

Актриса родилась 9 марта 1972 в городе Новоград-Волынском Житомирской области.

"Дизель шоу" - юмористическое телешоу "Дизель Студии", выходящей в эфир с 2015 года на украинском телеканале "ICTV".

Темы: ДТП суд
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