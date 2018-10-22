Трамп погрожує наростити ядерний арсенал для протидії Росії та Китаю

7247 переглядів
Понеділок, 22 жовтня 2018, 22:35

Президент США Дональд Трамп попередив Росію та Китай про плани збільшити арсенал ядерної зброї для протидії їм.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, Сполучені Штати мають намір за допомогою такого арсеналу чинити тиск на РФ та КНР.

Відповідну заяву Трамп зробив у понеділок, виступаючи перед журналістами. Він нагадав, що Росія не дотримується договору про ядерні сили від 1987 року.

Раніше Трамп заявив про вихід США з ракетного договору з Росією.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія здатна завдати ядерний удар тільки у відповідь і вважає, що в такому випадку, росіяни стануть мучениками та потраплять до раю.

Теми: США Росія Китай ядерна зброя Трамп
powered by lun.ua
По темі
Радник Трампа: Рішення про нові санкції проти РФ ще не прийняте 24 жовтня 2018, 05:46
Трамп підтвердив можливість зустрічі з Путіним у листопаді 24 жовтня 2018, 01:27
США відкликають візи урядовців Саудівської Аравії, які причетні до смерті Хашоггі 24 жовтня 2018, 00:40
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
дослідження

Чому ранкова піца іноді краще, ніж солодкі снекові сніданки

Досвід

Як я став вуличним музикантом у Києві