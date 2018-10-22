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Трамп погрожує наростити ядерний арсенал для протидії Росії та Китаю

Понеділок, 22 жовтня 2018, 22:35
Трамп погрожує наростити ядерний арсенал для протидії Росії та Китаю

Президент США Дональд Трамп попередив Росію та Китай про плани збільшити арсенал ядерної зброї для протидії їм.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, Сполучені Штати мають намір за допомогою такого арсеналу чинити тиск на РФ та КНР.

Відповідну заяву Трамп зробив у понеділок, виступаючи перед журналістами. Він нагадав, що Росія не дотримується договору про ядерні сили від 1987 року.

Раніше Трамп заявив про вихід США з ракетного договору з Росією.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія здатна завдати ядерний удар тільки у відповідь і вважає, що в такому випадку, росіяни стануть мучениками та потраплять до раю.

Теми: СШАРосіяКитайядерна зброяТрамп
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